ADVA Optical Networking SE является одним из ведущих мировых поставщиков сетевых решений для оптических CWDM/DWDM сетей и сетей Ethernet.

Компания ADVA объявила о том, что CSC - IT Center for Science, управляющая Финской университетской и исследовательской сетью (FUNET) и Шведской университетской компьютерной сетью (SUNET), провела первое в мире испытание по передаче данных со скоростью 400 Гбит/с на расстояние более 10 000 км. В демонстрационном ролике FUNET и SUNET использовали ADVA FSP 3000 TeraFlex CoreChannel для передачи услуг на беспрецедентных линейных скоростях для действующей сверхдальней сети. Испытание показывает, как приложения, требующие больших объемов данных, могут быть подключены на межконтинентальные расстояния с использованием существующих линий связи. Это дает значительные преимущества для клиентов FUNET и SUNET в сфере исследований и разработок, которые смогут использовать технологии высокой производительности и сотрудничать, обмениваясь огромными массивами данных на больших расстояниях, чем когда-либо прежде.

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"Наши полевые испытания с использованием терминала ADVA FSP 3000 TeraFlex CoreChannel оценивали гибкость и возможности терминала по адаптации к условиям использования, когда требуются услуги сверхдальней связи 400GbE. Полученные результаты - трансокеанская протяженность по сравнению с наземными системами - намного превзошли наши ожидания и типичные требования к реальным услугам", - сказал Яни Мьири, старший специалист по сетям в FUNET. "Скандинавские исследовательские и образовательные сети переходят к федеративной модели следующего поколения, где ресурсы оптического спектра совместно используются в пределах региона. Мы уже построили несколько программируемых трансграничных соединительных линий между системами открытых линий FUNET и SUNET ADVA для прозрачного обмена спектром. В ходе испытаний были использованы эти межсетевые соединения и сетевая зона FUNET и SUNET для создания чрезвычайно прозрачных оптических маршрутов, использовавшихся во время испытаний".