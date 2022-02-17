Crucial – бренд компании Micron Technology, Inc., одного из крупнейших мировых производителей NAND и DRAM памяти.

Ни с того ни с сего компания Micron объявила о прекращении производства оперативной памяти Ballistix - высокопроизводительной и ориентированной на геймеров оперативной памяти под брендом Crucial. В имеющейся на данный момент информации не указана причина прекращения выпуска этих продуктов. Тем не менее, Crucial выпустила широкий спектр продуктов DDR5, но до сих пор ни одного под брендом Ballistix, и теперь это, очевидно, навсегда. Компания заявила, что она сосредоточится на "развитии дорожной карты клиентских и серверных продуктов DDR5 от Micron, а также на расширении портфеля продуктов памяти и хранения данных Crucial".

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Кроме того, в пресс-релизе упоминается, что "компания продолжит поддерживать сообщества производителей производительных вычислительных систем и игр своими отмеченными наградами твердотельными накопителями, такими как Crucial P5 Plus Gen4 PCIe NVMe SSD, Crucial P2 Gen 3 NVMe SSD и популярные портативные SSD Crucial X6 и Crucial X8". Похоже, что Micron решила еще раз изменить фокус своего бренда Crucial, ориентированного на потребителя, как компания уже делала несколько раз в прошлом, но это приведет к удалению крупного игрока на потребительском рынке DRAM, что не очень хорошо, особенно потому, что Micron был одним из немногих производителей DRAM, предлагающих высококлассные модули оперативной памяти, поскольку ни Samsung, ни SK-Hynix не присутствуют на этом рынке. Тем не менее, похоже, что Crucial, по крайней мере, продолжит предлагать свои стандартные модули оперативной памяти, но они, как правило, соответствуют спецификации JEDEC и не представляют собой ничего интересного.