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Энтузиаст добавил в первый Serious Sam поддержку RTX

Serious Sam TFE: Ray Traced - это портированная версия классической игры Serious Sam: The First Encounter (2001)
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Некий пользователь под ником sultim-t решил добавить в очень старую, но все еще всеми любимую игру Serious Sam: The First Encounter поддержку технологии RTX. Свое творение он назвал Serious Sam TFE: Ray Traced.

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В описании сказано, что графический движок игры был полностью переработан. Глобальное освещение, отражения, преломления, мягкие тени и другие визуальные эффекты рассчитываются в реальном времени с помощью трассировки лучей с аппаратным ускорением. Данная модификация является бесплатной и доступна всем желающим. Но тем, кто захочет попробовать эту новинку, понадобится оригинальная игра. Так что если у вас с давних времен не хранится диск с этой игрой, то придется ее купить. Автор выпустил трейлер, в котором постарался показать все прелести и красоты обновленного им графического движка. Для тех, кто не видел оригинал, автор заботливо сопоставил кадры сравнения оригинальной игры и «лучистой» новинки.

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Ссылка на скачивание этого дополнения - https://github.com/sultim-t/Serious-Engine-RT/releases

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