Энтузиаст добавил в первый Serious Sam поддержку RTX
Некий пользователь под ником sultim-t решил добавить в очень старую, но все еще всеми любимую игру Serious Sam: The First Encounter поддержку технологии RTX. Свое творение он назвал Serious Sam TFE: Ray Traced.
реклама
В описании сказано, что графический движок игры был полностью переработан. Глобальное освещение, отражения, преломления, мягкие тени и другие визуальные эффекты рассчитываются в реальном времени с помощью трассировки лучей с аппаратным ускорением. Данная модификация является бесплатной и доступна всем желающим. Но тем, кто захочет попробовать эту новинку, понадобится оригинальная игра. Так что если у вас с давних времен не хранится диск с этой игрой, то придется ее купить. Автор выпустил трейлер, в котором постарался показать все прелести и красоты обновленного им графического движка. Для тех, кто не видел оригинал, автор заботливо сопоставил кадры сравнения оригинальной игры и «лучистой» новинки.
Ссылка на скачивание этого дополнения - https://github.com/sultim-t/Serious-Engine-RT/releases
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила