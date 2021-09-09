Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некий пользователь под ником sultim-t решил добавить в очень старую, но все еще всеми любимую игру Serious Sam: The First Encounter поддержку технологии RTX. Свое творение он назвал Serious Sam TFE: Ray Traced.

реклама





В описании сказано, что графический движок игры был полностью переработан. Глобальное освещение, отражения, преломления, мягкие тени и другие визуальные эффекты рассчитываются в реальном времени с помощью трассировки лучей с аппаратным ускорением. Данная модификация является бесплатной и доступна всем желающим. Но тем, кто захочет попробовать эту новинку, понадобится оригинальная игра. Так что если у вас с давних времен не хранится диск с этой игрой, то придется ее купить. Автор выпустил трейлер, в котором постарался показать все прелести и красоты обновленного им графического движка. Для тех, кто не видел оригинал, автор заботливо сопоставил кадры сравнения оригинальной игры и «лучистой» новинки.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ссылка на скачивание этого дополнения - https://github.com/sultim-t/Serious-Engine-RT/releases