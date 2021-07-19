AORUS создает BMX-велосипед со встроенным игровым компьютером
Проект под названием Exo Giga Bike выполнен московской мастерской Yolenzo по заказу AORUS. Такой велосипед еще точно никто прежде не изобретал. Внутри установлены мощные компоненты – процессор Core i5-11600K, 32 гигабайта оперативной памяти с частотой 3733 МГц, видеокарта GeForce RTX 3070, материнская плата Gigabyte z590i Aorus Ultra, система водяного охлаждения процессора, твердотельный накопитель AORUS Gen4 NVME емкостью 2 ТБ. Блок питания разместился на крыле заднего колеса.
реклама
Предполагается, что фанаты будут исполнять трюки на велосипеде днем, а вечером играть на своем велосипеде в современные игры. Этот мини велосипед – новое слово в переносных компьютерах. Конечно, пользоваться этим велосипедом очень рискованно, так как падение приведет к поломке компьютера. Так что, скорее всего этот велосипед будет стоять дома, ловя удивленные взгляды гостей. Тем не менее на велосипеде, при желании, вполне можно кататься вместе с установленным оборудованием. Инженеры все предусмотрели и никакие компоненты не будут мешать байкеру в дороге.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила