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Проект под названием Exo Giga Bike выполнен московской мастерской Yolenzo по заказу AORUS. Такой велосипед еще точно никто прежде не изобретал. Внутри установлены мощные компоненты – процессор Core i5-11600K, 32 гигабайта оперативной памяти с частотой 3733 МГц, видеокарта GeForce RTX 3070, материнская плата Gigabyte z590i Aorus Ultra, система водяного охлаждения процессора, твердотельный накопитель AORUS Gen4 NVME емкостью 2 ТБ. Блок питания разместился на крыле заднего колеса.

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Предполагается, что фанаты будут исполнять трюки на велосипеде днем, а вечером играть на своем велосипеде в современные игры. Этот мини велосипед – новое слово в переносных компьютерах. Конечно, пользоваться этим велосипедом очень рискованно, так как падение приведет к поломке компьютера. Так что, скорее всего этот велосипед будет стоять дома, ловя удивленные взгляды гостей. Тем не менее на велосипеде, при желании, вполне можно кататься вместе с установленным оборудованием. Инженеры все предусмотрели и никакие компоненты не будут мешать байкеру в дороге.





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