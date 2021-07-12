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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении крупной незаконной майниг-фермы в городе Винница. Крипто-шахтеры незаконно подключились к электросети, воруя электроэнергию, поэтому эффективность фермы была очень высока. СБУ изъяла 3800 игровых приставок PlayStation, 500 видеокарт, 50 процессоров и различные документы с информацией об операции. Это первый раз, когда мы увидели, что PlayStation 4 используется для добычи криптовалюты, однако идея не безумна, поскольку для этого были запрограммированы различные старые консоли. PlayStation 4 оснащена графическим процессором AMD с 18 вычислительными блоками и производительностью вычислений с одной точностью примерно 1,84 ТФЛОПс, в то время как PlayStation 4 Pro предлагает 4,2 ТФЛОПс.

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Теперь можно надеяться, что все эти консоли будут выставлены на продажу, и тысячи геймеров, наконец-то смогут получить себе консоль за недорого.





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