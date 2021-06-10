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Компьютерные сайты: Comptoir du Hardware (fr), ComputerBase (de), Cowcotland (fr), Guru3D, Hardware Asylum, Hexus.net, HotHardware, KitGuru, NeoSeeker, TechGage, TechSpot, Tweaktown, Techpowerup протестировали видеокарту GeForce RTX 3070 Ti в разрешении 4К. Я собрал все результаты в одну таблицу. Были проведены тесты в 40 играх, в разрешении 3160х2180.

Как можно увидеть по результатам тестов новинка совсем незначительно превосходит RTX 3070, так что если у вас уже есть такая карта, то смысла брать новинку нет.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -19 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Поиграть комфортно не получится в таких играх как Киберпанк, Контроль, Валгалла, РДР 2 не удастся увидеть более 60 кадров на максимальных настройках. Но зато оставшуюся 31 игру можно пройти с комфортом.

Обладателям мониторов с частотой 120 Гц с новой видеокартой покорятся всего пять игр – Цивилизация 4, Дум, Звездные войны, Радуга Шесть и Формула 1.

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Вообще большинство игр покоряются даже RTX 3060 Ti, так что новая видеокарта подойдет тем, у кого нет видеокарты 3000-й серии.

Для большинства геймеров этот релиз в очередной раз останется бумажным, ибо все видеокарты раскупят майнеры, и в магазинах цена наверняка будет завышена в несколько раз по сравнению с рекомендованной.