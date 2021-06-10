GeForce RTX 3070 Ti протестирована компьютерными сайтами в 40 играх
реклама
Компьютерные сайты: Comptoir du Hardware (fr), ComputerBase (de), Cowcotland (fr), Guru3D, Hardware Asylum, Hexus.net, HotHardware, KitGuru, NeoSeeker, TechGage, TechSpot, Tweaktown, Techpowerup протестировали видеокарту GeForce RTX 3070 Ti в разрешении 4К. Я собрал все результаты в одну таблицу. Были проведены тесты в 40 играх, в разрешении 3160х2180.
Как можно увидеть по результатам тестов новинка совсем незначительно превосходит RTX 3070, так что если у вас уже есть такая карта, то смысла брать новинку нет.
Поиграть комфортно не получится в таких играх как Киберпанк, Контроль, Валгалла, РДР 2 не удастся увидеть более 60 кадров на максимальных настройках. Но зато оставшуюся 31 игру можно пройти с комфортом.
Обладателям мониторов с частотой 120 Гц с новой видеокартой покорятся всего пять игр – Цивилизация 4, Дум, Звездные войны, Радуга Шесть и Формула 1.
реклама
Вообще большинство игр покоряются даже RTX 3060 Ti, так что новая видеокарта подойдет тем, у кого нет видеокарты 3000-й серии.
Для большинства геймеров этот релиз в очередной раз останется бумажным, ибо все видеокарты раскупят майнеры, и в магазинах цена наверняка будет завышена в несколько раз по сравнению с рекомендованной.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила