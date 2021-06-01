В реальных тестах Radeon RX 6800M отстает от GeForce RTX 3080 Mobile на 20%
Известный блогер Линус с канала LinusTechTips протестировал новейшую мобильную дискретную графику Radeon RX 6800M.
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Он сравнил два ноутбука от ASUS, отличающихся только дискретной графикой, и протестировал их в играх.
В игре Metro Exodus с выключенными лучами в разрешении 1080р видеокарты оказались равны. Но стоило включить лучи Радеон отстал на 13% - 56 кадров против 64 у 3080.
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В обновленной версии игры Metro Exodus Enhanced Edition разрыв увеличился и составил 18% - 57 кадров против 69.
В игре Forza Horizon 4 новинка от красных провалилась на 19% - 116 кадров против 143 у 3080.
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В CSGO Радеон отстал на 12% - 287 кадров против 323.
Также была протестирована производительность при питании от батареи. В игре Metro Exodus Enhanced Edition. Радеон отстал на 20% - 25 кадров против 31.
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В игре Forza Horizon 4 новинка от красных при питании от батареи провалилась на 21% - 91 кадр против 114 у 3080.
Но Линус советует фанатам красных не отчаиваться, ведь это самое мощное графическое решение, которое есть у AMD. И если ноутбуки на базе Radeon RX 6800M будут стоить на 20% дешевле чем на GeForce RTX 3080 Mobile, тогда их можно смело брать.
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