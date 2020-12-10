Появились первые изображения iPhone 13 Fold
В сети появились первые изображения первого в истории складного iPhone.
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Появившиеся совсем недавно складные телефоны Galaxy Z Fold 2, Motorola Razr и LG Wing уже показали публике, как может выглядеть современный складной смартфон. Складной iPhone пока еще не анонсирован, но Apple уже получила свой патент на дизайн и устройство складного смартфона.
Дизайн телефонов Apple всегда стремился к тому, чтобы телефоном можно было легко и удобно управляться одной рукой. Но уже в последних версиях габариты устройства значительно выросли. iPhone 12 Pro Max имеет диагональ 6,7 дюйма, и этим аппаратом уже тяжело управлять одной рукой.
Механически новый корпус будет напоминать складное зеркальце или пудреницу. Схожесть моторики, при обращении с устройством может быть тепло принята женской частью фанатов смартфонов Apple.
Выпуск складного смартфона может снова вернуть продукции Apple компактность. Вероятно, реальный продукт будет иметь некоторые отличия от предварительного дизайна, но то, что выход складного iPhone неизбежен – это бесспорно.
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