Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появился свежий трейлер новой многопользовательской игры в жанре Battle Royale, действие которой происходит во вселенной Vampire: The Masquerade . Это уже вторая игра в сеттинге Vampire: The Masquerade, выход которой запланирован на следующий год.

реклама

Игра с одиночной кампанией Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 задерживается до 2021 года. Так что в следующем году мы должны получить сразу две игры. Над игрой работает команда разработчиков, разные члены которой принимали участие в разработке таких игр как Division, Hitman, Far Cry 3.

Действие игры будет разворачиваться в Праге, где игрокам предстоит сражаться друг с другом, используя различное оружие и магию. Есть одиночные и командные матчи.

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Ниже вы можете посмотреть официальный тизер-трейлер.





реклама



