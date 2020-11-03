Вышел официальный тизер-трейлер для Vampire: The Masquerade Battle Royale
В сети появился свежий трейлер новой многопользовательской игры в жанре Battle Royale, действие которой происходит во вселенной Vampire: The Masquerade . Это уже вторая игра в сеттинге Vampire: The Masquerade, выход которой запланирован на следующий год.
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Игра с одиночной кампанией Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 задерживается до 2021 года. Так что в следующем году мы должны получить сразу две игры. Над игрой работает команда разработчиков, разные члены которой принимали участие в разработке таких игр как Division, Hitman, Far Cry 3.
Действие игры будет разворачиваться в Праге, где игрокам предстоит сражаться друг с другом, используя различное оружие и магию. Есть одиночные и командные матчи.
Ниже вы можете посмотреть официальный тизер-трейлер.
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