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Новые мобильные процессоры Intel Iris Xe MAX созданы для видеомонтажа

Компания Intel представила свою дискретную видеокарту Iris Xe MAX для ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake 11-го поколения.
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Компания Intel анонсировала свою отдельную видеокарту Iris Xe MAX для ноутбуков, которые построены на кристаллах Tiger Lake 11-го поколения. Эта видеокарта базируется на архитектуре Xe LP, и предназначена для бюджетного сегмента. Главной ее фишкой стала технология Intel DeepLink и продвинутый движок с аппаратным ускорением кодирования для популярных форматов видео файлов, включая распространенный HEVC, что может позволить новой видеокарте стать популярной среди видео монтажеров. Iris Xe MAX - это не встроенная, а отдельная видеокарта, выполненная по техпроцессу 10-нм с применением особого кремния Intel SuperFin. В качестве видеопамяти используются чипы LPDDR4X общим объемом 4 гигабайта с пропускной способностью 68 гигабайт в секунду. Для связи с процессором используется современная шина PCI-Express версии 4.0. Кроме того, внедрена новая технология под названием Deep Link. Ее суть заключается в объединении дискретной графики и видеоядра, встроенного в процессор так, что вся эта конструкция в системе будет выглядеть как одна видеокарта.
Такой симбиоз позволяет значительно ускорить перекодирование и обработку видео.

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Tempestus Scion
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t-dirt
17:18
вообще у мужыка должна быть заначка, всегда. не имеет значение подкаблук он или домашний диктатор. разное случается, бывает что семейный бюджет в ноль просачивается, бывает что неожиданно удачную вещь...
Апгрейд ветерана Sandy Bridge - затрачено 988 долларов в тайне от домашних
Gunnar
17:17
Нах личные фотки в сеть кидать? Ты дурёх?
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Михаил Ааа
17:17
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PaulERm
17:17
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Kasyan
17:17
Губу закатай! https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-10-06/127793/amp/
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t-dirt
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просто азамат восточный человек. а у нас на востоке не принято чтоб жёны мужыков под каблуком держали. есть конешно подкаблучники, но эт скорей исключение, чем правило. к сожалению патриархальное обще...
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Gunnar
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Антон вырезай его
17:14
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pOdOnOg
17:14
оу, ну раз так, то беру)
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