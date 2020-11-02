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Компания Intel анонсировала свою отдельную видеокарту Iris Xe MAX для ноутбуков, которые построены на кристаллах Tiger Lake 11-го поколения. Эта видеокарта базируется на архитектуре Xe LP, и предназначена для бюджетного сегмента. Главной ее фишкой стала технология Intel DeepLink и продвинутый движок с аппаратным ускорением кодирования для популярных форматов видео файлов, включая распространенный HEVC, что может позволить новой видеокарте стать популярной среди видео монтажеров. Iris Xe MAX - это не встроенная, а отдельная видеокарта, выполненная по техпроцессу 10-нм с применением особого кремния Intel SuperFin. В качестве видеопамяти используются чипы LPDDR4X общим объемом 4 гигабайта с пропускной способностью 68 гигабайт в секунду. Для связи с процессором используется современная шина PCI-Express версии 4.0. Кроме того, внедрена новая технология под названием Deep Link. Ее суть заключается в объединении дискретной графики и видеоядра, встроенного в процессор так, что вся эта конструкция в системе будет выглядеть как одна видеокарта.

Такой симбиоз позволяет значительно ускорить перекодирование и обработку видео.

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