Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В интернете появилась тревожная новость для всех обладателей видеокарт 3000-й серии от NVIDIA.При использовании интерфейса HDMI 2.1 на чипах Panasonic в разрешении экрана 4K с частотой 120 Гц, а также 8К с частотой 60 Гц полностью пропадает изображение.

реклама

Обладатели таких мониторов были крайне расстроены этой проблемой. Как сообщается, производители оборудования ищут решение проблемы. В качестве временных решений предлагается отключить передачу звука по HDMI. Другим вариантом обойти эту проблему предлагается использовать разрешение не выше 4К с частотой развертки не более 60 Гц. Покупатели дорогих мониторов могут почувствовать, что их обманули, так как дорогой монитор придется использовать в рабочем режиме, доступном самым дешевым мониторам.

В качестве моральной компенсации производитель пока лишь попросил прощения за доставленные неудобства, и пообещал разместить сообщение на официальных сайтах, когда будет найдено постоянно решение этой проблемы.