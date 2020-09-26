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Некоторые RTX 3080 и RTX 3090 имеют недоработки - не стоит гнаться за дешевизной

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По сообщению Igors Lab новые видеокарты под нагрузкой могут вываливаться на рабочий стол. Это связано с использованием дешевых компонентов некоторыми производителями.

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Авторы предполагают, что инженерные просчеты связаны со спешкой в выпуске продукта, и NVIDIA не провела полного цикла тестирования. Всему виной неправильный выбор компонентов.

Проблема вызвана тем, что NVIDIA не регламентировала использование конденсаторов в фильтрах питания. Проблемы возникают при использовании дешевых и низкокачественных конденсаторов POSCAP с большой площадью (токопроводящие полимерные танталовые твердотельные конденсаторы), тогда как предпочтительнее использовать более дорогие и надежные MLCC (многослойные керамические конденсаторы).

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В использовании конденсаторов POSCAP уличена фирма Zotac. Причем платы эталонного дизайна Founders Edition не используют конденсаторы POSCAP вообще, а только надежные SP-CAP и MLCC. Сообщается, что Zotac уже решает проблему. Asus также не использует POSCAP.

Авторы исследования пишут, что если вы уже купили видеокарту и вам не повезло, и у вас распаяны низкокачественные конденсаторы, то единственным решением для вас будет сбрасывание частоты видеочипа на 100-200 МГц.

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Некоторые RTX 3080 и RTX 3090 имеют недоработки - не стоит гнаться за дешевизной
Алексей Лещёв
18:01
Так всегда было. Новая карта лучше предыдущей из своего сегмента на 40-50% и это ощутимая разница. Если хочешь вдвое лучшую производительность -- бери 3070 или 3080, либо жди еще полтора года.
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Владимир
18:00
Я на ликвидность смотрю. Надаж что бы и на авито потм карточку сбагрить когда rtx 4080 выйдет. 3090 судя по тестам не вытчгивает свою стоимость.
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