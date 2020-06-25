Microsoft становится толерантнее – ждем афроамериканскую Windows
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Глава Microsoft Сатья Наделла в официальном блоге корпорации выступил с заявлением, что компания решила кардинально бороться с расизмом, и, в связи с этим удвоит число темнокожих сотрудников из числа руководства, а именно менеджеров, руководителей высшего звена, начальников линейных отделов. Таким образом расовое выравнивание не обойдет стороной ни одно подразделение, в том числе отделы, связанные с разработкой операционных систем. Темнокожие руководители среди прочего будут следить за соблюдением толерантности в своих отделах и будут прививать нетерпимость к расизму среди программистов и прочих служащих.
Также корпорация откроет специальные курсы по информатике в 620 школах в США, где преобладают афроамериканские учащиеся.
рекламаС 2021 года все сотрудники компании поголовно должны будут пройти (цитата): “ тренинги по союзничеству, покрытию и привилегиям на рабочем месте с дополнительным новым содержанием для понимания опыта чернокожего и афроамериканского сообщества”.
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