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Глава Microsoft Сатья Наделла в официальном блоге корпорации выступил с заявлением, что компания решила кардинально бороться с расизмом, и, в связи с этим удвоит число темнокожих сотрудников из числа руководства, а именно менеджеров, руководителей высшего звена, начальников линейных отделов. Таким образом расовое выравнивание не обойдет стороной ни одно подразделение, в том числе отделы, связанные с разработкой операционных систем. Темнокожие руководители среди прочего будут следить за соблюдением толерантности в своих отделах и будут прививать нетерпимость к расизму среди программистов и прочих служащих.

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Кроме того, при выборе партнеров корпорации, предпочтение будет отдаваться компаниям, владельцами которых являются темнокожие.

Также корпорация откроет специальные курсы по информатике в 620 школах в США, где преобладают афроамериканские учащиеся.

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С 2021 года все сотрудники компании поголовно должны будут пройти (цитата): “ тренинги по союзничеству, покрытию и привилегиям на рабочем месте с дополнительным новым содержанием для понимания опыта чернокожего и афроамериканского сообщества”.

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