Вышел HD Texture Pack для Dark Souls Remastered
Для Dark Souls Remastered вышел новый набор текстур высокого разрешения. Он весит около 6 ГБ и полностью обновляет множество текстур. Поэтому он настоятельно рекомендуется всем, кто еще не играл в эту игру или хочет пройти ее повторно.
По словам автора модификации была произведена полная замена текстур карт, объектов и врагов. Было использовано сочетание текстур ручной работы и технологии масштабирования ESRGAN. Кроме того, этот пакет можно использовать его во время игры онлайн.
Многие текстуры были созданы с помощью технологии ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Network), а многие - с помощью Photoshop, Quixel mixer и Materialize. Сторонние текстуры использовались редко, только когда масштабирование было неприемлемо или исходная текстура выглядела особенно неуместной. Эти изменения имеют гораздо большее значение для пользователей с мониторами более высокого разрешения, но должны быть заметны и при разрешении 1080p на многих объектах и декорациях.
На представленных кадрах можно увидеть несколько текстур и моделей, что дает представление об визуальных улучшениях, которые производит этот пакет текстур.
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