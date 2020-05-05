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Создатель модификаций KryZeePlays выпустил обновление мода Need for Speed Most Wanted Redux 2020. Эта модификация предназначена для самой популярной гоночной игры 2005 года и обещает стать финальной редакцией. По словам создателя модификации, данное творение родилось как собрание лучших идей сообщества и вмещает в себя все самые лучшие модификации для игры.

В этом обновлении были добавлены текстуры, шейдеры и твики из версии игры для XBOX 360 в версию для ПК. Кроме того были добавлены новые гоночные состязания и полицейские, на стороне которых можно поиграть.

Конечно не обошлось и без улучшений в графике. Был полностью заменен пользовательский интерфейс на более детализированный. Новые высоко детализированные всплывающие сообщения и отражения с увеличенным разрешением.

Также были перерисованы капли дождя, появилась возможность регулировать время суток, добавлены новые высоко детализированные виниловые наклейки для автомобилей, да и сами модели транспортных средств получили больше полигонов и детализации.

Всего в игре теперь доступно для управления 110 автомобилей.

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