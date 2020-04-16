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В прессе уже появлялись сообщения о том, что готовится ремастер Mafia 2. Но пока его еще нет, создатели модификация взяли дело в свои руки и выпустили свой ремастер.

Создатель модификаций под ником QTmodz опубликовал свою работу, которая весит около 6 гигабайт. Назвал он свое творение - Old Time Reality Mod. Изменениям подверглась как оригинальная игра (на нее приходится 2,8 гигабайт файлов), так и все дополнения (на них приходится 3,3 гигабайта).

Данная модификация изменяет цикл погодных условий, а также систему освещения для всех миссий в игре. Кроме того были добавлены новые текстуры высокого разрешения, новые спецэффекты и новые позиции камеры в сценах.

Еще были добавлены новые уличные фонари, новые солнечные блики и новые блики от света фар автомобилей. Также было изменено освещение внутри помещений.

Изменениям также подвергся и геймплей. Было изменение поле зрения, персонаж игры теперь может носить больше боеприпасов, а также магазины теперь вмещают больше патронов. Появление полиции стало более случайным, чем в оригинальной версии.

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