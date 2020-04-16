Mafia 2 получила новые HD текстуры и систему освещения
В прессе уже появлялись сообщения о том, что готовится ремастер Mafia 2. Но пока его еще нет, создатели модификация взяли дело в свои руки и выпустили свой ремастер.
Создатель модификаций под ником QTmodz опубликовал свою работу, которая весит около 6 гигабайт. Назвал он свое творение - Old Time Reality Mod. Изменениям подверглась как оригинальная игра (на нее приходится 2,8 гигабайт файлов), так и все дополнения (на них приходится 3,3 гигабайта).
Данная модификация изменяет цикл погодных условий, а также систему освещения для всех миссий в игре. Кроме того были добавлены новые текстуры высокого разрешения, новые спецэффекты и новые позиции камеры в сценах.
Еще были добавлены новые уличные фонари, новые солнечные блики и новые блики от света фар автомобилей. Также было изменено освещение внутри помещений.
Изменениям также подвергся и геймплей. Было изменение поле зрения, персонаж игры теперь может носить больше боеприпасов, а также магазины теперь вмещают больше патронов. Появление полиции стало более случайным, чем в оригинальной версии.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила