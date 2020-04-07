Final Fantasy XIII теперь выглядит великолепно с новым пакетом текстур высокого разрешения
Команда разработчиков графических модификаций NGS выпустила свой новый текстурный пакет высокого разрешения для старой доброй игры Final Fantasy XIII. Пакет текстур имеет размер порядка 5,3 гигабайт. Как сказано в описании, эта модификация позволяет улучшить текстуры окружающего мира, ландшафтов, а также ряд героев, но не всех, и некоторые образцы оружия.
Разработчики предупреждают, что их пакет текстур значительно повысил требования к аппаратной части, так что если у вас оригинальная игра шла хорошо, то с новыми текстурами она может тормозить. Так например вам потребуется видеокарта с не менее чем 4 гигабайтами видеопамяти.
Разработчики заявляют, что исправили множество оригинальных багов, так что с их пакетом текстур игра должна быть совместима с большинством систем.
Для демонстрации результатов своих трудов разработчики опубликовали ряд кадров. Как можно заметить, с новыми текстурами мир игры выглядит гораздо четче и привлекательнее. В планах разработчиков обновить текстуры для враждебных персонажей, а также обновить пользовательский интерфейс. Пакет текстур доступен на сайте NexusMod, и однозначно рекомендуется всем фанатам этой серии игр.
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