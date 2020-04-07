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Команда разработчиков графических модификаций NGS выпустила свой новый текстурный пакет высокого разрешения для старой доброй игры Final Fantasy XIII. Пакет текстур имеет размер порядка 5,3 гигабайт. Как сказано в описании, эта модификация позволяет улучшить текстуры окружающего мира, ландшафтов, а также ряд героев, но не всех, и некоторые образцы оружия.

Разработчики предупреждают, что их пакет текстур значительно повысил требования к аппаратной части, так что если у вас оригинальная игра шла хорошо, то с новыми текстурами она может тормозить. Так например вам потребуется видеокарта с не менее чем 4 гигабайтами видеопамяти.

Разработчики заявляют, что исправили множество оригинальных багов, так что с их пакетом текстур игра должна быть совместима с большинством систем.

Для демонстрации результатов своих трудов разработчики опубликовали ряд кадров. Как можно заметить, с новыми текстурами мир игры выглядит гораздо четче и привлекательнее. В планах разработчиков обновить текстуры для враждебных персонажей, а также обновить пользовательский интерфейс. Пакет текстур доступен на сайте NexusMod, и однозначно рекомендуется всем фанатам этой серии игр.

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