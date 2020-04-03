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Создатели модификаций с никами Halvard Gabri и Angeluso выпустили новую игровую модификацию для игры Dark Souls 3. Эта модификация полностью меняет боевую систему и баланс в бою. Появилось разделение оружия на новое и восстановленное, добавлены новые движения персонажа. В результате сложность боев увеличилась многократно. Таким образом модификация придется по душе тем фанатам игры, кто считает боевую систему оригинальной версии недостаточно сложной.

Авторы сообщили, что на создание этой модификации их подтолкнул тот факт, что оригинальная боевая система была несколько заторможенной. Они заметили, что множество игроков разочаровались в ней.

Команда разработчиков заявила, что издатель игры Bandai Namco по неизвестной запрещает использовать эту модификацию. Так что есть вероятность получить бан Steam аккаунта, поэтому тем, кто решил попробовать эту модификацию следует завести отдельный аккаунт Steam, например так называемый семейный аккаунт (Family Share). Инструкция как это сделать прилагается к модификации. Также существуют частные сервера Dark Souls 3, и с этой модификацией поиграть онлайн можно будет только там.

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