Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всемирно известная компания Microsoft неожиданно представила заявку на изобретение, которое имеет интересное и необычное название «Криптовалютная система, использующая данные об активности тела».

В опубликованном патенте приводится описание, в котором описан принцип действия системы. Вкратце идея такова: к телу подопытного человека прикрепляются датчики, которые передают информацию об активности различных органов и систем организма в крипто-сеть.

После этого система анализирует полученные данные, и если они соответствуют определенным условиям, то выдается награда в виде некоторого количества криптовалюты. Это уникальная разновидность алгоритма класса "Награда за работу" (Proof-of-Work или PoW).

В частности в патенте написано: "Например, можно считывать мозговые волны или температуру тела человека во время выполнения поставленной задачи — игры, просмотра видео, работы с документами и прочего. Эти данные можно использовать в процессе майнинга, что в конечно итоге позволит как реагируют люди на услуги и сервисы".

Вероятно, мы стоим на пороге принципиально нового подхода к майнингу, и поскольку за новой необычной криптовалютой стоит такая гигантская корпорация с мировым именем, интерес пользователей будет обеспечен.

реклама