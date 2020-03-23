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Команда, занимающаяся разработкой любительской игры в стиле ой Half-Life 3 под названием Project Borealis, опубликовала новое видео дневников программистов. В данном видео демонстрируются эффекты ветра и влияния воздуха на предметы. Как заявляет разработчики, эти эффекты были написаны с нуля специально для этого проекта.

Данная разработка базируется на движке Unreal Engine 4. Команда создателей собирается предложить лучшую любительскую игру Half Life на сегодняшний день. Как можно было догадаться, в основу сюжет игры лег сценарий под кодовым названием "Epistle 3", который был выложен в блоге бывшего ведущего сценариста серии Half-Life.

К несчастью, эта новая игра пребывает в состоянии начальной проработки концепции, и перспективы и сроки его выхода очень туманны. В связи с этим не стоит ожидать возможности поиграть в эту игру обозримом будущем. Однако, приятно осознавать, что проект не брошен создателями на произвол судьбы и работы хоть и понемногу, но продвигаются в своей задаче, за что им можно сказать спасибо.

Стоит отметить, что еще в октябре 2018 года разработчики выпустили техническую демо-версию для проекта Borealis. Поэтому, если вы еще не скачали его, то настоятельно рекомендуется сделать это.

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