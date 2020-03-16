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Создатель любительских модификаций, скрывающийся под ником ciathyza выпустил новый пакет высоко детализированных текстур для популярной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Согласно его описанию, Tamrielic Textures - это проект, целью которого является создание совершенно новых, высококачественных, реалистичных текстур для Skyrim.

Первая порция текстур заменяет ландшафтные поверхности и уже доступна для скачивания. Этот пакет полностью меняет карты местности, скалистые горы, грунтовые и каменные дороги, прибрежные зоны и многое другое. Главной своей задачей автор модификации считает тотальную замену абсолютно всех текстур на новые. Есть три версии текстур в зависимости от разрешения: 4K, 2K и 1K. Это позволит попробовать обновленную игру на устройствах с разной графической производительностью. Для максимального качества потребуется видеокарта с 6 гигабайтами видеопамяти и более.

В дальнейшем автор будет работать над заменой текстур в деревенских постройках, подземельях и пещерах. Модификация доступна для скачивания на сайте nexusmod только для оригинального издания игры. Для расширенного издания пакет текстур выйдет позже.

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