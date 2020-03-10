The Elder Scrolls IV Oblivion получает новый пакет текстур HD 2020
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Создатель модификаций 'Calthrop' представил свой новый сборник высоко детализированных текстур для игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Проект Oblivion 2020 Retexture имеет целью улучшить текстуры скал, дорог и деревьев. Данный проект еще улучшает ландшафты с поддержкой шейдеров terrain.
Как отметил автор, это проект retexture, который поддерживает смешивание модификаций terrain, таких, как Detailed Terrain/OR. Однако этот пакет не требует их, и вы можете использовать его, как и любой другой пакет retexture.
Автор выпустил четыре части этого проекта, которые меняют четыре вида поверхности: травы, горы, General и все дороги.
Если вдаваться в подробности, то замена трав охватывает травы, скалы, лишайники и мшистые скалы. С другой стороны, горные текстуры стремятся сделать горы более снежными, и удалить ошибки текстур. Пакет General охватывает вещи, которые распространены повсеместно и используются в каждом регионе, такие как грязь, песок, камни на пляжах/берегах рек, вспаханная почва и грязь по умолчанию. Наконец, пакет дорожный улучшает все дороги, используя в качестве основы увеличенную ванильную дорожную текстуру Kart.
Вы можете скачать этот мод с nexusmod.
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