Выпущена новая версия Silent Hill 2 Enhanced Edition, добавляющая мягкие тени, самозатенение и многое другое
Вышла в свет свежая редакция Silent Hill 2 Enhanced Edition, добавляющая мягкие тени, самозатенение и многое другое.
Сообщество, работающее над проектом под названием Silent Hill 2: Enhanced Edition, выпустило обновленную версию своего творения. В этой редакции имеется поддержка мягких теней, собственных теней всех моделей, увеличены объемы крови, изливающиеся из врагов и улучшены эффекты таинственного тумана.
Также в новой версии увеличена дистанция отрисовки в некоторых локациях, чтобы улучшить загрузку среды. Еще улучшена поддержка сохранений, увеличено разрешение шумовых эффектов и внесены некоторые улучшения в освещение. Например, была устранена проблема, когда различные источники освещения не освещали должным образом и не затемняли главного героя — Джеймса.
Кроме того, новое издание теперь имеет опцию Fog Fix, благодаря которой туман в игре стал выглядеть почти как в версии игры для PlayStation 2. Также увеличена динамика перемещения камеры, чтобы больше соответствовать канонической версии для PlayStation 2.
Также появилась одна особенная возможность: теперь игра дает возможность зафиксировать процесс игры на одном ядре процессора. По словам разработчиков, эта мера способна предотвратить заикания звука и вероятно поможет избежать проблем с падением производительности.
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