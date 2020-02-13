Новый геймплей из игры Teardown показывает возможности тотального разрушения всего
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Деннис Густафссон, разработчик игры Teardown, представил несколько новых видео из своей. Эти видеоролики показывают автотранспортные колесные средства, которыми игроку можно управлять. Среди них можно увидеть погрузчик и внедорожник. Погрузчик способен полностью разрушить все постройки на уровне. Также на видео демонстрируются погодные эффекты, в том числе дождь.
Игра Teardown имеет в своей основе всецело разрушаемую и по-настоящему интерактивную обстановку, где желания геймера и возникающий игровой процесс являются движущей механикой. В процессе игры геймеры могут совершать идеальное проникновение в хранилища с ценностями, применяя творческое решение проблем, грубую силу и все предметы вокруг.
Геймеры также могут разрушать постройки при помощи транспортных средств или взрывчатых веществ, чтобы создавать проходы в стенах зданий. Игроки также могут выстраивать из объектов лестницу, чтобы забраться на недоступную ранее высоту. Также можно использовать окружающую среду в своих интересах самым творческим способом, который они могут придумать. Игра представляет собой нечто среднее между Майнкрафтом и конструктором Лего, и наверняка придется по душе всем любителям конструкторов.
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