Oppo Find N5 и Samsung Galaxy Z Fold7 остаются ключевыми конкурентами в гонке за компактность и удобство использования

Компания Honor продолжает раскрывать детали о своём новом складном смартфоне Magic V5, который должен выйти 2 июля. После публикации официальных изображений стало известно, что устройство получит толщину 8,8 мм в закрытом состоянии, что на 0,4–0,5 мм меньше, чем у предыдущего поколения — Magic V3. Это также делает его на 0,1 мм тоньше, чем Oppo Find N5, хотя разница в реальности может быть почти незаметной.

При открытии устройства, с учётом толщины рамок (примерно 0,5 мм), ожидается, что суммарная толщина составит около 4,15 мм, что по-прежнему остаётся конкурентным показателем среди складных смартфонов. При этом стоит учитывать, что различные версии устройства могут отличаться по размерам в зависимости от используемых материалов отделки. Хотя компания не даёт гарантий, что Magic V5 будет тоньше Samsung Galaxy Z Fold7, она уверена, что станет самым тонким складным смартфоном в 2025 году, как минимум в своей линейке.