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ddr22
Lenovo Legion Y700 4-го поколения, RedMagic Gaming Tablet 3 Pro и Redmi K Pad сравнивнили в тестах
Все три устройства показывают стабильную частоту кадров, но отличаются по энергоэффективности и нагреву

Три компактных Android-устройства — Redmi K Pad, Lenovo Legion Y700 4-го поколения и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro — были протестированы в условиях реального гейминга. Хотя официальный дебют у Redmi K Pad ещё не состоялся, он уже попал в руки обозревателей и стал участником сравнительных испытаний.
По результатам тестов от Novice Evaluation, все три устройства показали почти одинаковый уровень частоты кадров в играх Honor of Kings и Genshin Impact — около 119,9–120 FPS. Однако разница проявилась в энергопотреблении и температуре. В Honor of Kings Lenovo потребляла больше всего энергии — 9,8 Вт, тогда как RedMagic Gaming Tablet 3 Pro на том же чипе Snapdragon 8 Elite использовала 7,5 Вт, а Redmi K Pad с чипом Dimensity 9400+ — всего 5,7 Вт, что делает его лидером по экономичности.

При этом Redmi K Pad оказалась самой холодной в работе — 42,8 °C, тогда как RedMagic достигла 45,3 °C, а Y700 — 45 °C. При переходе к более тяжёлому проекту Genshin Impact картина осталась примерно такой же: Lenovo потребляла 8,5 Вт, RedMagic — 7,5 Вт, а Redmi — 6,9 Вт. По температуре лидерство также осталось за Redmi, где нагрев составил максимум 43 °C, в то время как у конкурентов — до 45,2 °C.
Несмотря на близкие показатели в плане графики, Redmi K Pad выделяется своей эффективностью. Lenovo Legion Y700, напротив, оказался наиболее прожорливым и горячим, хотя и предлагал те же уровни производительности. RedMagic Gaming Tablet 3 Pro занял среднюю позицию между ними, предложив хороший баланс, но не оправдав ожиданий в плане охлаждения, особенно если учитывать его более высокую стоимость.

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