Новый ролик демонстрирует масштабные разрушения и несколько локаций

В сети появился видеоролик из одиночной кампании следующей части серии Battlefield, который был найден в файлах последнего обновления Battlefield Labs. Информацию раскрыл инсайдер Temporyal, известный своими находками. По его словам, это фрагмент финала миссии, происходящей в Таджикистане, где игроку предстоит уничтожить плотину в ходе зрелищного взрыва.

Хотя сама запись не является игровым процессом и не содержит водяных знаков, характерных для тестовых сборок, она даёт представление о том, как будет выглядеть повествование в новой игре. По данным источника, кампания насчитывает восемь основных заданий, плюс одну прологовую миссию, что ставит её в рамки стандартного объёма для современных шутеров. Помимо Таджикистана, действия разворачиваются в таких регионах, как Египет, США и Гибралтар.

Точное название и дата выхода проекта пока остаются загадкой, но ранее EA заявляла, что официальное представление состоится этим летом, до конца сентября. Это может быть связано с тем, что компания нуждается в успешном запуске — особенно на фоне сложных внутренних изменений: массовых увольнений, закрытия студий, проблем с проектами Black Panther и Dragon Age: The Veilguard, а также провального релиза одного из спортивных тайтлов.

Для поклонников серии этот ролик стал важным сигналом: команда делает ставку на кинематографичность и разрушительную мощь, чтобы вернуть интерес к франшизе. Остаётся ждать, какие ещё особенности будут раскрыты в будущих трейлерах. Но одно ясно уже сейчас: EA делает всё возможное, чтобы показать, что серия Battlefield снова готова удивлять и захватывать.