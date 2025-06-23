Компания делает ставку на внутренние процессы, чтобы повысить производительность и эффективность

На фоне отставания Apple в области потребительских ИИ-технологий компания всё же активно развивает направление использования искусственного интеллекта в проектировании своих процессоров. По данным выступления технического руководителя Johny Srouji на мероприятии в Бельгии, Apple рассматривает возможность применения генеративного ИИ не для фронтальных функций, а для оптимизации самого процесса создания чипов.

Специалисты компании уверены, что внедрение AI-методов в электронном дизайне может значительно ускорить работу над новыми поколениями SoC. Такой подход позволяет сократить время на создание топологии кристалла, улучшить энергоэффективность и увеличить производительность «железа». Также в дискуссию включены такие партнёры, как Cadence и Synopsys, которые уже сейчас работают над системами автоматизации проектирования и могут помочь в реализации этих задач.

В отличие от других компаний, которые активно выводят ИИ на передний план интерфейса и функциональности, Apple пока сосредоточена на более глубоких слоях — внутренних процессах разработки чипов. Это связано с тем, что в последнее время пользователи жаловались на недостаток обновлений Siri и слабую интеграцию ИИ в новые версии iOS. Однако, по словам Srouji, именно такой подход — через оптимизацию «под капотом» — позволит в будущем предложить более мощные решения без значительного роста энергопотребления.

Ранее Apple уже переходила от сторонних решений к своим собственным чипам, начиная с A4 и заканчивая современными M4 и A19. Теперь же она стремится использовать ИИ не только как инструмент управления, но и как помощника в самой разработке «железа», что может стать важным шагом вперёд в условиях растущего спроса на производительность и интеллектуальные вычисления.