Архитектура обещает рост в растровой производительности на 20%, а также двукратное ускорение в трассировке лучей и ИИ-задачах

Инсайдер Kepler_L2 опубликовал информацию о будущей графической архитектуре UDNA, которая станет основой для следующего поколения видеокарт Radeon и аппаратной начинки новых игровых консолей — PlayStation 6 и Xbox следующего поколения. По его данным, обновлённая платформа принесёт значительные улучшения в ключевых областях: растровая графика вырастет примерно на 20% на каждый вычислительный блок (CU), а трассировка лучей и ИИ-вычисления увеличатся в два раза.

Эти изменения станут особенно важны по мере того, как индустрия делает акцент на технологиях FSR, DLSS и другом масштабирующем ПО, которое требует всё большего участия нейросетей и машинного обучения. Также планируется, что UDNA обеспечит поддержку продвинутого Redstone FSR 4, который уже демонстрировали ранее. Такой подход позволит не только повысить детализацию изображения, но и сделать вывод кадров более стабильным и чётким.

Сейчас текущие поколения консолей используют RDNA 3 и RDNA 4: например, PS5 Pro имеет 60 CU, а Xbox Series X — 56 CU. Новое поколение должно превзойти их за счёт обновлённой конструкции и увеличения количества CU. В то же время, базовая Radeon RX 9070 XT использует 64 CU, что немного меньше, чем у предыдущего поколения, но благодаря улучшенной архитектуре RDNA 4 она показывает хорошие результаты в играх, особенно с включённой трассировкой лучей.







Если данные окажутся верными, то UDNA может стать важным шагом вперёд, особенно если AMD сумеет реализовать новые технологии в реальных проектах.