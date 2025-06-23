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ddr22
Huawei продолжает использовать 7-нм техпроцесс для своих новых чипов
Компания сталкивается с трудностями в переходе на более современные технологии из-за ограничений поставок

Huawei пока не перешла на производство своих процессоров по 5-нанометровому техпроцессу, и последний флагманский чип Kirin X90, установленный в новом MateBook Fold, выпускается на старом 7-нм оборудовании компании SMIC. Это подтверждает сложности, связанные с созданием передовых чипов внутри страны без доступа к современным технологиям литографии.
По данным аналитиков, массовое производство 5-нм решений откладывается как минимум до следующего года. Таким образом, Huawei и SMIC остаются на предыдущем этапе развития полупроводниковых технологий, что создаёт разрыв между ними и лидерами рынка, такими как TSMC, Samsung и Intel, которые уже готовятся к внедрению 2-нанометрового производства.

Ранее считалось, что Kirin X90 был сделан на более прогрессивном техпроцессе N + 3 (5 нм), но анализ показал, что это не так — он основан на версии N + 2 (7 нм), аналогично предыдущему поколению Kirin 9020. Единственное улучшение заключается в переходе с архитектуры N + 1 на N + 2, что принесло определённые преимущества в плане скорости и энергоэффективности, но эти изменения не сравнятся с теми, которые даёт полноценный переход на 5-нм или даже 3-нм техпроцесс.

Ещё одной проблемой стало отсутствие доступа к современным инструментам EDA, необходимым для проектирования чипов. Однако компания заранее начала работу над своими собственными решениями и теперь, по сообщениям, использует 14-нм EDA-разработки для создания 7-нм чипов, что позволило ей сохранить минимальную стабильность в производстве.

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#huawei
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Повелитель драного Кити-Конча
21:27
3050 в принципе вообще не карта о офисная затычка для бухгалтеров.ладно .иди мыло передерни.там блевать тянет при взгляде.пойду поищу куда я твою фотку в стрингах закинул .давно не выкладывали .ухахах...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Bernigan
21:27
6600 это неиграбельный шлак в принципе
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
nonses84
21:27
Так там вроде три ракеты попало.
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Повелитель драного Кити-Конча
21:26
да конечно подкрутил.аха.в игре зеленой и подкрутил.ой не могу.я не собираюсь клоунаду далее продолжать.твой карта просто всратое гавно.моя начальная .а твоя просто кал.и я вижу ток фотошоп выше -не н...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Bernigan
21:25
Да ты там что то подкрутил, т к вот тест с лучами в 2 раза просёр, я всегда говорил что ты подделываешь результаты
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Повелитель драного Кити-Конча
21:25
твой конченый кал обогнал на 3 фпс в игре с неоткл лучами с длсс -в индиане.иди уже ллесом клоун.картинкой он насладается -мыловарня галимая на четком тн .ну слепому как ты заходит.а впрочем все давно...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Bernigan
21:24
Так в играх с неотключаемыми лучами твой кал просирает в 2 раза, а тут 12%, это погрешность, ДЛСС 4 может 50% производительности дать, в Киберпанке вообще 100% почти, при этом ДЛСС 4 качество выглядит...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Повелитель драного Кити-Конча
21:21
Просрано хорошо.не поспорить
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Повелитель драного Кити-Конча
21:19
ну ка дай ка ссылку на это тестирование.чет не гуглитьс а зная тебя и фейки постоянно....даже по картинке найти статью с таким тестированием не может.все понятно....
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
linux4ever
21:13
Молоко странное на вкус было?
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
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