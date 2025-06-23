Lisuan G100 позиционировалась как конкурент GeForce RTX 4060, но показала уровень устаревшего GTX 660 Ti

Китайская компания Lisuan представила свой первый отечественный графический процессор, созданный по 6-нанометровому техпроцессу. С самого начала он был заявлен как достойный соперник для современных решений, таких как NVIDIA GeForce RTX 4060. Однако результаты тестирования в бенчмарке Geekbench показали, что реальная производительность новинки значительно ниже, чем ожидалось.

По данным испытаний, GPU набрал всего 15 524 балла в OpenCL, что соответствует уровню GeForce GTX 660 Ti, выпущенной ещё в 2012 году. В ходе проверки выяснилось, что устройство имеет 32 кластерных блока (CU) и 256 МБ видеопамяти, что явно указывает на ограниченные возможности даже для сегодняшнего дня. Такие цифры говорят о том, что проект пока не готов конкурировать с решениями NVIDIA или AMD, особенно если учитывать их нынешние достижения в области ИИ и игровых технологий.

Однако стоит учитывать, что тестирование проводилось на ранней стадии разработки — так называемом образце, а значит, окончательная версия может быть лучше. Также важно отметить, что использование 6-нм техпроцесса SMIC само по себе стало шагом вперёд, поскольку ранее такие технологии применялись только в мобильных чипах, например, в процессорах Kirin. Это делает G100 первым продуктом, где местные инженеры применили этот подход в сфере графических процессоров.

Одной из главных проблем китайских GPU остаётся программное обеспечение. Компании, такие как Moore Threads и Birentech, сталкивались с трудностями из-за недоработанных драйверов, которые ограничивали возможности железа. У Lisuan тоже есть над чем работать: перед запуском устройства на рынок ей предстоит серьёзно поработать над оптимизацией ПО, чтобы раскрыть потенциал графического чипа.