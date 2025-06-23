Новинка получит более крупный корпус и поддержку до 36 линий PCIe 5.0, что сделает её лидером в мобильных системах

В сети появился новый отчёт, основанный на данных из NBD, который показал, что Intel работает над мощными мобильными процессорами серии Nova Lake-HX. Эти чипы позиционируются как решения для высокопроизводительных ноутбуков и могут быть значительно мощнее предыдущего поколения.

По информации источника, новая серия использует разъём BGA2540, который больше, чем применяемый ранее BGA2114 (Arrow Lake-HX) и BGA1964 (Raptor Lake-HX). Это позволяет использовать более продвинутые системы охлаждения и рассчитано на долгосрочное развитие платформы. Такой же разъём будет использоваться и у будущих мобильных чипов Panther Lake, что говорит о планомерном переходе компании к унифицированному формату.

Для наглядности: флагманская модель Core Ultra 9 285HX оснащена 24 ядрами, в то время как новые процессоры Nova Lake-HX могут иметь до 16 высокопроизводительных и 32 энергоэффективных ядер, что делает их оптимальным выбором для выполнения многозадачных операций. Также ожидается увеличение числа линий PCIe 5.0 до 36, что положительно скажется на скорости работы с твердотельными накопителями NVMe и другими периферийными устройствами.





В настольных версиях процессоров будет использоваться разъем LGA 1954, который, как и предыдущие версии, имеет размеры 45 x 37.5 мм. Это позволит пользователям применять уже имеющиеся кулеры без необходимости их замены.

В то же время мобильные HX-процессоры станут больше по размеру. Это связано с увеличением производительности и улучшенным тепловым дизайном.