Проект представляет собой смесь захватывающих сражений, исторически достоверного окружения и потрясающей графики, созданной на базе Unreal Engine 5.

NetEase Games анонсирует Blood Message — свою первую одиночную AAA-игру, игру в жанре кинематографического экшена с элементами приключения, предназначенную для PC и консолей. Это первый полноценный AAA-проект компании в жанре одиночных приключенческих игр, который строится вокруг истории о преданности, выживании и семейных связях.



Действие разворачивается в конце эпохи династии Тан и рассказывает о путешествии отца и сына из Дуньхуана в столицу империи Чанъань. Им предстоит преодолеть более 1000 миль по опасным землям, включая пустыни, горные тропы и разорённые территории. Главные герои — безымянный гонец и его маленький сын — берут на себя важное задание: доставить сообщение, способное изменить судьбу родины. Всё это происходит на фоне восстания в Шацзяне, где каждый шаг героя определяется выбором между долгом перед страной и любовью к близким.

Игра создана на базе Unreal Engine 5, дополненном фирменными технологиями студии, что позволило добиться высокого уровня графики и детализации окружения.

Основные особенности:

- Кинематографический стиль повествования

- Реалистичная система боя с акцентом на скрытность и выживание

- Эмоционально насыщенная история о семье, чести и жертвенности

- Масштабные локации, вдохновлённые реальными местами Восточной и Центральной Азии

Разработчики подчеркивают, что их цель — показать не только масштабные события, но и судьбы простых людей, которые часто остаются вне внимания истории. Главные герои — не императоры или полководцы, а обычные граждане, чья решимость и поступки могут оставить след в летописях времени. По словам главного продюсера Zhipeng Hu, этот проект стал важным этапом в развитии NetEase, поскольку компания двадцать лет работала над многопользовательскими решениями. Теперь же она делает ставку на глубокое погружение через историю и визуальный ряд, чтобы предложить игрокам по-настоящему эпическое приключение. Для тех, кто устал от франшиз с бесконечной чередой перезапусков, Blood Message может стать свежим взмахом в сторону оригинальных историй. Остаётся ждать, как именно будет раскрыта тема культурной идентичности и как реализован игровой процесс. Но одно ясно уже сейчас: NetEase предлагает проект, который может быть интересен не только механикой, но и подходом к нарративу, редко встречающемуся в современных боевиках.