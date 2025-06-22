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ddr22
Samsung Galaxy M36 5G готовится к выходу с защитой Gorilla Glass Victus+ и улучшенной камерой
Новинка позиционируется как прочный и стильный средний смартфон с акцентом на фото и видеосъёмку.

Samsung официально объявила дату релиза Galaxy M36 5G — он состоится 27 июня. За несколько дней до этого в сети появились изображения, раскрывающие внешний вид устройства и его ключевые особенности.

Судя по опубликованным данным, новинка не будет повторять дизайн Galaxy A36 5G. В отличие от него, M36 получит каплевидный вырез вместо круглого отверстия под фронтальную камеру, а также камерный блок продолговатой формы, где размещены три датчика: основная камера на 50 МП с OIS, ультраширокоугольный объектив на 8 МП и датчик глубины или макрообъектив на 2 МП, который пока остаётся без практической пользы.

Корпус имеет толщину всего 7.7 мм, а экран защищён поколением Gorilla Glass Victus+, которое, по заявлению производителя, обеспечивает в четыре раза большую стойкость к царапинам, чем предыдущий вариант. Также устройство способно выдержать падение с высоты до двух метров.

Фронтальная камера составляет 13 МП, а задняя система поддерживает такие режимы, как ночная съёмка, портретный режим с имитацией боке и запись видео в 4K. Дополнительно добавлены AI-инструменты, которые позволяют удалять ненужные объекты с изображений и обрезать элементы прямо в галерее. Также в наличии интеграция с функциями Google Circle to Search, Gemini Live и встроенный генератор изображений на базе ИИ.

Точные данные о процессоре, характеристиках дисплея и стоимости пока остаются под вопросом. Неизвестно и планируется ли выпуск модели за пределами Индии, где она будет доступна через Amazon.  

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#samsung galaxy m36 5g
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