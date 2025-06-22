В обновлении также появились файлы, связанные с режимом баттл-рояль/

Инсайдерская информация из Telegram-канала 1BF указывает на то, что следующая часть Battlefield (предположительно Battlefield 6) вышла из стадии предварительного альфа-тестирования и перешла к более завершённой фазе — альфа, о чём свидетвует изменение водяного знака внутри игры с "Labs" на "BF Labs Alpha". Обновление весом около 13 ГБ принесло не только технические улучшения, но и новые функции, включая поддержку технологии DLSS (возможно, версии 4) и элементы ещё не анонсированного режима баттл-рояль.

Согласно утечке, разработчики добавили возможность отключения рамок вокруг зон захвата. Также стало известно, что в коде игры содержатся файлы, намекающие на возможности для игроков, которые выбыли из боя, что может стать интересным поворотом для многопользовательских матчей. Судя по всему, это связано с давно ходящими слухами о возрождении режима Operation Firestorm из предыдущих частей серии.

Хотя точное название новой части пока не раскрыто, движок уже демонстрирует графические возможности нового поколения, включая детализацию танковых боёв, новых гаджетов и оружия. Внутри кода также были замечены ссылки на спорную систему классов, которая может разделить мнения сообщества.