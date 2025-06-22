Продажи сторонних тайтлов на старте консоли оказались ниже ожиданий.

Аналитики Game Business изучили данные о продажах игр для Nintendo Switch 2 в первые дни после запуска. Выяснилось, что большинство пользователей отдали предпочтение фирменным играм Nintendo, а не проектам сторонних разработчиков. Это наблюдение касается как цифровых покупок, так и физических версий.

По данным Circana, в США 62% всех физических релизов пришлись на эксклюзивные тайтлы компании, не считая комплекта с Mario Kart World, который ещё больше усилил позиции Nintendo. В Великобритании этот показатель достиг 86%. Для сравнения: на момент запуска оригинальной Switch эти значения составляли 81% (США) и 89% (Великобритания).

Хотя выборка третьих издателей стала шире, чем при старте прошлого поколения, игроки не спешат их приобретать. Особенно это касается цифровых версий — большинство предпочитают покупать игры на картриджах. Исключением стал лишь Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, выпущенный CD Projekt Red, но и он выделяется скорее за счёт узнаваемости, чем массового интереса.

Издание The Game Business также отмечает, что Nintendo решила не предоставлять обзорные копии до релиза, что могло повлиять на уровень медиапокрытия. Третьи студии получили меньше внимания, особенно если их проекты были просто переносами уже вышедших ранее игр. Пользователи, судя по всему, всё ещё рассматривают новую консоль как платформу для локальных карточек с любимыми персонажами, а не как устройство для экспериментов с жанром.