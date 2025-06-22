Keychron M2 8K и M3 Mini 8K — лёгкие беспроводные мыши с высокой частотой опроса.

Новинки получили сенсоры PixArt 3950, поддержку нескольких режимов подключения и до 30,000 DPI и отличаются дизайном, весом и ориентацией на разный тип пользователей. Обе новинки оснащены сенсорами PixArt 3950 и поддерживают частоту опроса до 8 кГц при использовании проводного подключения или 2.4 ГГц-адаптера. Также доступны Bluetooth и USB-C.

Модель M2 8K выполнена в асимметричном праворучном корпусе из ABS-пластика с лёгким текстурированным покрытием, улучшающим сцепление. У неё всего четыре дополнительные кнопки (две на боковой панели) и кликающий скролл. Переключатели Huano 80M Blue Shell Pink Dot обеспечивают чёткое нажатие и характерный щелчок. Мышь поддерживает переключение между уровнями чувствительности до 30,000 DPI, а также регулировку частоты опроса прямо на лету.

В комплекте поставляется USB Type-A донгл, переходник Type-A–Type-C, кабель с параллельной прокладкой и адаптер для более удобного расположения приёмника. Внутри установлен аккумулятор на 600 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 140 часов автономности в режиме Bluetooth. При использовании более высоких значений частоты время работы снижается. Размеры устройства составляют 122 x 67 x 41 мм, вес — 53 грамма=.

Модель M3 Mini 8K имеет симметричный дизайн. Поверхность чуть более шероховатая, на боковых гранях добавлена рельефная структура. Количество кнопок аналогично предыдущей версии. Вес устройства — 55 грамм, несмотря на меньшие размеры.

Обе модели можно настраивать через фирменное приложение Keychron Launcher, где доступны параметры LOD (lift-off distance), Motion Sync и angle snapping.