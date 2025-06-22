Складной флагман 2025 года обещает быть более доступным и функциональным, чем предшественник

Согласно информации от инсайдеров, Huawei работает над новым складным смартфоном Mate X7, который должен появиться в 2025 году. В отличие от других моделей, таких как ультра-премиум Pura X или необычный Mate XT 2, этот аппарат позиционируется как более традиционное решение в линейке, но при этом получит важное преимущество — поддержку спутниковой связи во всех версиях.

Ещё в прошлом поколении, Mate X6, такая возможность была доступна только в специальной Collector's Edition. Она позволяла использовать сети Tiantong и Beidou для отправки сообщений и совершения вызовов без наземного сигнала. Теперь же, если слухи подтвердятся, все версии нового устройства будут оснащены этой функцией.