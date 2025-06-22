Новинка станет доступным вариантом в линейке Galaxy, но без серьёзных изменений внутри.

Сайт OnLeaks и инсайдер SammyGuru опубликовали изображения и параметры нового смартфона Galaxy S25 FE, который должен появиться позже в этом году. По внешнему виду новая модель почти не отличается от своего предшественника — Galaxy S24 FE. Вертикальное расположение камер, светодиодная вспышка, вырез под фронтальную камеру и размещение кнопок на одной стороне — всё это осталось без изменений.

Габариты устройства составляют 161.4 x 76.6 x 7.4 мм. Однако в плане технической начинки Samsung не стала удивлять пользователей: вместо топового процессора Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в других моделях серии Galaxy S25, FE-версия получит Exynos 2400 от прошлого поколения. Этот чип лишь незначительно мощнее того, что стоял в S24 FE, поэтому особой прибавки в производительности ждать не стоит.

Фронтальная камера повысилась до 12 МП, как и у базовой версии Galaxy S25, но значимых обновлений сенсора сзади пока не наблюдается. Если и будут какие-то улучшения в камерах, то они появятся позже, возможно, в виде программной доработки. Также нет никаких изменений в частоте обновления экрана или ёмкости батареи, которые могли бы сделать устройство интереснее.

В таких условиях покупателям остаётся надеяться на улучшение программного обеспечения, которое может стать единственным реальным аргументом в пользу выбора этой модели. Снижения цены тоже, скорее всего, не произойдёт — слишком велико влияние рыночных факторов.