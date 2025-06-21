Модель позиционируется как доступное решение для офисных задач с поддержкой USB-C и заботой об экологии

Компания EIZO расширила линейку своих деловых мониторов моделью FlexScan EV2740S — 27-дюймовым экраном с разрешением 4K UHD (3840×2160), ориентированным на бизнес-сегмент. Новинка позиционируется как более доступный вариант по сравнению с флагманским EV2740X, при этом сохраняя ключевые преимущества высокого разрешения и функциональности.

Главной особенностью устройства стало низкое энергопотребление — всего 12 Вт, что на 75% меньше, чем у предыдущего поколения. Это достигнуто за счёт оптимизации дисплея и технологии Auto EcoView, которая автоматически регулирует яркость в зависимости от условий освещённости. Такой подход не только снижает затраты на электричество, но и способствует экологичности производства.

Для удобства работы предусмотрены порт USB Type-C, через который можно передавать изображение, заряжать устройство до 70 Вт и использовать встроенный хаб с четырьмя портами USB. Также есть входы DisplayPort и HDMI, а функция Picture-by-Picture (PbyP) позволяет одновременно отображать два источника сигнала рядом друг с другом, что повышает продуктивность при работе с несколькими окнами.

Корпус изготовлен из материалов, на 50% состоящих из переработанного пластика, что соответствует современным требованиям к устойчивому производству. Упаковка также выполнена из вторичных ресурсов, а для корпоративных клиентов доступен вариант с комплектацией по четыре монитора в одной коробке, что упрощает доставку и установку. Стандарты TCO Certified, ENERGY STAR и EPEAT Gold подтверждают высокую степень соответствия экологическим нормам.

Дизайн предусматривает гибкую настройку положения: регулировка высоты, наклон, поворот и вертикальное расположение экрана помогают адаптировать рабочее место под индивидуальные потребности. Также добавлены режимы для комфортной работы: антибликовое покрытие, защита от мерцания и Paper Mode, имитирующий бумагу для снижения усталости глаз.

Гарантия составляет пять лет, а также полгода без ярких битых пикселей — это даёт пользователям уверенность в надёжности и качестве сборки. Поставки начнутся в июле, точные даты зависят от региона.