Технология UDNA получает современный интерфейс, но максимальный режим Ultra96 пока отложен

Источник Kepler_L2 сообщил, что в следующем поколении графических процессоров AMD, построенных на архитектуре UDNA, будет использоваться протокол HDMI 2.2, поддерживающий пропускную способность до 80 Гбит/с.

Это заметно выше предыдущих версий и позволяет запускать игры и медиаконтент в разрешении 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц без потерь качества. При этом режим Ultra96 (96 Гбит/с) останется вне этого поколения — он должен дебютировать позже, вместе с последующим обновлением чипов.

Стандарт HDMI 2.2 был представлен официально в январе на выставке CES 2025, а сами кабели с поддержкой новых спецификаций могут появиться в продаже уже в третьем или четвёртом квартале текущего года. Новый интерфейс предлагает не только увеличенную пропускную способность, но и улучшенные функции синхронизации звука и видео через Latency Indication Protocol, что особенно важно для сложных систем с ресиверами, саундбаром и другими устройствами.

Стоит отметить, что новые GPU Radeon GFX13 не будут использовать весь спектр возможностей HDMI 2.2, что связано с техническими ограничениями текущего этапа разработки. Тем не менее, даже поддержка 80 Гбит/с делает эти видеокарты актуальными для будущих мониторов и телевизоров, которые смогут воспроизводить изображение в форматах высокого разрешения и с частотой до 240 Гц.

Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, это событие стало важным шагом вперёд: новые GPU обеспечат совместимость с передовыми экранами и технологиями вроде AR и VR, а также найдут применение в таких сферах, как медицина, цифровые системы безопасности и инженерный анализ. Остаётся ждать, какие именно модели войдут в линейку и когда состоится их официальный запуск.