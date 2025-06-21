Новинка получила металлический корпус и соответствие стандартам MIL-STD-810H, что гарантирует надёжность даже в экстремальных условиях.

Это устройство стало первым, в котором соединили возможности AMD Ryzen AI 9 HX 370 с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5070, обеспечивая тем самым баланс между мобильностью и производительностью.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном QHD+ (2560×1600) с частотой обновления 240 Гц, что делает изображение плавным и ярким. Процессор имеет 12 ядер и 24 потока, базовую частоту 2.0 ГГц и динамический разгон до 5.1 ГГц, а также 36 МБ кэша и встроенное графическое решение Radeon 890M с 512 МБ DDR5 SDRAM. Видеокарта RTX 5070 оснащена 4608 CUDA-ядрами, 144 Tensor-ядрами и 8 ГБ GDDR7 видеопамяти, что позволяет запускать даже самые требовательные приложения и игры на максимуме возможностей.

Устройство поддерживает переключение графики через технологию Microsoft Hybrid Graphics, чтобы оптимизировать энергопотребление. Это позволяет пользователю выбирать между интегрированной Radeon 890M и дискретной NVIDIA RTX 5070 в зависимости от нагрузки и задач. Это особенно важно для тех, кто работает с ИИ-приложениями, моделированием или играет в современные проекты.

Внутренняя конфигурация предлагает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, два слота M.2 NVMe для установки SSD ёмкостью до 16 ТБ, а также три порта USB4 (в том числе один с поддержкой DisplayPort Alt Mode и питанием), HDMI, DisplayPort 2.1, LAN-порт и разъём RJ-45. Такое количество интерфейсов делает ноутбук подходящим как для игровых, так и для рабочих станций.

Для защиты данных предусмотрены TPM, Kensington Lock, а также возможность установки пакета ANTI SPYING — с физическим отключением веб-камеры, микрофона и модулей беспроводного соединения. Также стоит отметить металлический корпус и соответствие стандартам MIL-STD-810H, что гарантирует надёжность даже в экстремальных условиях.

Ёмкость аккумулятора составляет 80 Вт·ч, что обеспечивает до 5.5 часов работы в смешанном режиме и около двух часов при максимальной нагрузке на дискретную графику. Вес устройства вместе с батареей — 1.95 кг, а толщина — менее 2 см, что делает его лёгким по сравнению с другими игровыми ноутбуками такого класса.

Для тех, кто ищет мобильный ПК с возможностями настольных систем, Nightsky ARX516 может стать хорошим выбором, в котором сочетаются передовые технологии, мощное «железо» и широкие возможности для модернизации.