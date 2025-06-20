Keychron C1 Pro 8K и C3 Pro 8K — доступные механические клавиатуры с высокой частотой опроса и возможностью настройки

Оба устройства выполнены в упрощённом, но функциональном дизайне, при этом предлагая возможности настройки и совместимости с разными ОС: Linux, macOS и Windows. В их числе — поддержка макросов, переназначения клавиш и регулировки RGB-подсветки.

Обе клавиатуры имеют TKL-раскладку (87–89 клавиш), 8 кГц HyperPolling для минимальной задержки, а также оснащены SOCD / Snap Tap — редкой особенностью для моделей в этом ценовом сегменте. Используются механические переключатели Super Red, Brown или Banana Switches, доступные отдельно. Также есть возможность установки других 3- и 5-пиновых Cherry MX-совместимых свитчей.

Главные отличия между моделями находятся внутри. У C1 Pro 8K используется каркасная конструкция с металлической пластиной, что делает её более жёсткой. У C3 Pro 8K — гаскет-дизайн и гибкая PC-плата, что положительно влияет на звук и тактильные ощущения. Съёмные демпферы, пленки и акустические прокладки помогают уменьшить вибрации и сделать набор более мягким и чистым.

Также различаются профиль кейкапов и направление светодиодов. Модель C3 Pro 8K использует светопропускающие PBT-кейкапы Cherry-образца и верхние светодиоды, что улучшает яркость подсветки. У C1 Pro 8K — OSA-профиль и нижнее расположение диодов, что может быть менее заметно, но даёт более классический внешний вид.

В обеих моделях реализован выбор между раскладками macOS и Windows, а также горячее переключение между ними. Подключение осуществляется через USB-C, а прошивка QMK позволяет использовать как стандартные инструменты, так и фирменное приложение Launcher для тонкой настройки.

По эргономике C1 Pro 8K выигрывает — у неё три варианта угла наклона (4°, 8° и 10°), тогда как у C3 Pro 8K их всего два (4° и 8°). Однако именно C3 предлагает более продвинутый подход к сборке, который может понравиться тем, кто ценит звучание и ощущения при наборе.