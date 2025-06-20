Устройство может стать конкурентом Lenovo Legion Y700 и RedMagic Tablet 3 Pro

Инсайдер Smart Pikachu раскрыл некоторые подробности о новом игровом планшете OnePlus. По его данным, устройство получит 8,X-дюймовый дисплей с разрешением около 3K и частотой обновления 165 Гц, что делает его привлекательным вариантом для мобильного гейминга. Такие параметры близки к тем, что предлагает Lenovo в своём Legion Y700 Gen 4.

Визуально устройство описывается как имеющее минималистичный и технический дизайн, похожий на предыдущую модель Pad 2 Pro (или Pad 3 за пределами Китая), но с возможными элементами оформления, ориентированными на геймеров.

Детали о чипе пока остаются неясными. В прошлом OnePlus Pad 2 Pro использовал Snapdragon 8 Elite, но в этот раз компания может выбрать MediaTek Dimensity 9400+, как это будет у Redmi K Pad. Цена также не определёна, но исходя из ценников на аналоги, можно ожидать сумму в районе $550–$560, как у RedMagic Gaming Tablet 3 Pro или Redmi K Pad.