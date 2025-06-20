Shift Up изучает возможности создания игр под новую платформу, но конкретных планов по порту нет

Несмотря на успех Stellar Blade на PlayStation 5 и недавний релиз на PC, где она разошлась миллионным тиражом за три дня, студия Shift Up пока не планирует выпускать игру на Nintendo Switch 2. Хотя компания получила комплект для разработки под новое поколение гибридной консоли, официального подтверждения о начале работы над портом не последовало.

Согласно отчёту PlayForum, переведённому Automaton Media, Shift Up начала изучать особенности нового железа и рассматривает разные варианты реализации проектов под специфику Nintendo Switch 2. При этом акцент делается на опыте, полученном при работе с Stellar Blade — в том числе с точки зрения графики и оптимизации игрового процесса. Разработчики анализируют, как можно использовать возможности новой платформы, но конкретные решения будут приняты позже.

Представители студии подчеркнули, что никаких решений относительно выпуска Stellar Blade на Switch 2 ещё не принято, и всё находится на стадии внутреннего обсуждения.