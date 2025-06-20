Nintendo раскрывает больше механик, включая новые формы персонажа и кооперативный режим

Во время специального показа Nintendo Direct по Donkey Kong Bananza компания официально подтвердила, что Pauline будет сопровождать главного героя на протяжении всей игры. При этом это не та же самая Pauline из Super Mario Odyssey — в новом проекте её образ представлен в юности, когда она мечтает стать певицей. Основная цель девушки — вернуться на поверхность, где её ждёт свет, а также предотвратить план Void Kong добраться до ядра планеты.

Разработчики показали, как именно происходит взаимодействие между персонажами. Donkey Kong использует свою силу для разрушения окружения, чтобы находить новые пути или восстанавливать локации из обломков. Pauline же помогает голосом: её звуковые волны влияют на окружающую среду, активируют скрытые элементы и дают возможность проходить сложные участки. Вместе они учатся использовать особые способности от гигантских древних существ, которые позволяют временно менять форму Донки-конга.