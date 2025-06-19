Новый промышленный накопитель SSD475P предлагает высокую устойчивость к перепадам температур и энергосбоям

Transcend представила новый твердотельный накопитель серии SSD475P, созданный специально для промышленного применения. Это устройство выдерживает экстремальные условия эксплуатации, имеет встроенную защиту от внезапных отключений питания и рассчитано на длительное использование в системах, где важна надёжность хранения информации.

Новинка оснащена интерфейсом SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с и использует 112-слойную технологию 3D NAND flash. Максимальная ёмкость достигает 8 ТБ, что делает её одной из самых вместительных моделей в своём классе. Накопитель показывает стабильные скорости чтения и записи — до 560 и 530 МБ/с соответственно. Встроенный кэш DRAM и специальный алгоритм Direct Write обеспечивают стабильную производительность даже при интенсивных нагрузках, что особенно важно для промышленных компьютеров и систем регистрации данных.

Особое внимание уделено защите информации: в SSD475P установлены конденсаторы, которые позволяют завершить запись данных даже при резком обрыве питания. Это снижает риск потери или повреждения данных. Также предусмотрен набор функций безопасности: динамическое ограничение температуры, поддержка AES-шифрования, коррекция ошибок LDPC ECC, мониторинг состояния через S.M.A.R.T., а также TCG Opal для дополнительной защиты.

Устройство работает в широком диапазоне температур — от -40°C до +85°C, что позволяет использовать его в сложных условиях, включая системы автоматизации, авиационные и военные комплексы, видеонаблюдение и серверы на границе сети (edge computing). Благодаря высокому уровню отказоустойчивости и жёстким тестам на качество, этот накопитель остаётся стабильным даже в самых напряжённых режимах работы.

Производство осуществляется на фабриках Transcend в Тайване. Каждый диск проходит полный цикл проверки, а также имеет трёхлетнюю гарантию. Для тех, кто занимается разработкой и эксплуатацией оборудования в ответственных областях, SSD475P может стать надёжным решением, которое сочетает объём, скорость и безопасность. Остаётся следить за поставками и ценами, чтобы понять, как именно он будет позиционироваться на рынке. Но уже сейчас ясно одно: Transcend снова предложила продукт, который может стать стандартом в своей нише.