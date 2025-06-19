Новый творческий ноутбук от ASUS предлагает мощные компоненты, портативность и инструменты для креативных задач

ASUS официально представила обновлённый ноутбук ProArt P16 (модель H7606) — мобильную рабочую станцию, разработанную для дизайнеров, видеомонтажёров, геймеров и профессионалов, которым нужна высокая производительность в дороге. Новинка оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с NPU на 50 TOPS и графической системой NVIDIA GeForce RTX 50 Series, что делает её одной из самых мощных машин в своём классе.

Корпус выполнен в стиле Nano Black, имеет толщину всего 0.59 дюйма и весит 4.08 фунта, сохраняя при этом премиальное качество сборки и доступ к самым современным технологиям. Ноутбук относится к категории Copilot+ PC, то есть он оптимизирован для работы с локальными ИИ-приложениями, без необходимости выхода в облако.

В комплекте с устройством идут два фирменных приложения:

- StoryCube — умная система управления медиабиблиотекой с возможностью автоматического анализа сцен и создания клипов.

- MuseTree — интерфейс, который превращает идеи в визуальные элементы через простое взаимодействие, сохраняя их структурированно.

ASUS также объявила о сотрудничестве с CapCut и Adobe: новые владельцы ProArt P16 получают шесть месяцев подписки CapCut Premium и три месяца Adobe Creative Suite бесплатно. Это позволяет сразу начать работать над проектами с продвинутыми инструментами монтажа и графическим редактированием.

Для пользователей, которые хотят большего, доступна конфигурация с GeForce RTX 5090 Laptop GPU, которая поступит в продажу позже, примерно в четвёртом квартале 2025 года.

Цена базовой версии составляет $2499,99, и она уже доступна через магазины ASUS и Best Buy.