Сайт, собравший более 10 миллиардов загрузок модов за свою историю, переходит к новому владельцу

Dark0ne — основатель и бывший владелец Nexus Mods — официально объявил о продаже сайта. Это стало результатом личного выгорания и усталости от ежедневного управления проектом, который стал слишком большим для одного человека. За почти четверть века существования платформа достигла отметки в 10 миллиардов загрузок, став ключевым ресурсом для сообщества PC-геймеров и разработчиков модификаций.

В своём посте Dark0ne объяснил, что нагрузка на него как на владельца стала непосильной, вызвав постоянное беспокойство и проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что не просто искал нового владельца ради денег, а пытался найти людей, которые действительно понимают суть моддинга и смогут развивать платформу дальше. После месяцев переговоров и общения он убедился, что Nexus Mods передан в надёжные руки, хотя имя нового покупателя пока остаётся в секрете.

Для игроков и мододелов это событие должно пройти практически незамеченным: никаких изменений в интерфейсе, политике или функциональности не ожидается. Сам Dark0ne больше не будет участвовать в повседневном управлении, но его влияние всё ещё будет чувствоваться в будущем направлении платформы.