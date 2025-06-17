34-дюймовый изогнутый дисплей с WQHD-разрешением подойдет как для работы, так и для игр

KOORUI 34E6UC — новый изогнутый монитор с WQHD-разрешением и частотой 180 Гц. Это устройство позиционируется как универсальное решение для тех, кто ценит производительность в играх и удобство при работе. Монитор вышел на международный рынок и уже доступен на Amazon по выгодной цене, особенно во время Prime Day 2025.

Экран имеет разрешение WQHD (3440×1440) и изогнутость 1000R, что создаёт эффект полного окружения картинкой. Такая форма подходит не только для просмотра фильмов или погружения в игровые вселенные, но и для многозадачности: можно одновременно держать несколько окон, работать с графикой или играть без чёрных полос по краям.

Частота обновления составляет 180 Гц, а время отклика — всего 1 мс MPRT, что делает его отличным выбором для динамичных шутеров и гоночных симуляторов. Для снижения размытости движения используется технология HDR400, улучшающая контрастность, цветопередачу и яркость. Цветовой охват включает 90% DCI-P3 и 125% sRGB, что делает монитор подходящим для дизайнеров, видеомонтажёров и других творческих профессий.

В конструкции предусмотрена эргономичная регулируемая подставка, которая позволяет менять высоту, наклон и поворот монитора. Это помогает достичь идеального положения экрана как для длительной работы, так и для вечерних игровых сессий.

Бренд-менеджер KOORUI Мистер Хантер отметил, что 34E6UC создан для того, чтобы объединить рабочие и развлекательные задачи в одном устройстве. По его словам, это не просто замена домашнему монитору — это переход к более эффективному использованию времени за компьютером.